حسين الجسمي ينثر الفرح والحب في مهرجان ربيع الثقافة في البحرين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بأجواء رائعة مفعمة بكل معاني الفرح والشوق، أشعل النجم الإماراتي حسين الجسمي أجواء حفله على مسرح الدانة في مملكة البحرين. وصدح حسين الجسمي شوقاً وطرباً أمام الآلاف من المحبين الذين اكتظت بهم مدرجات المسرح، ليعيشوا مع نجمهم الحبيب ليلة أسطورية شهدت تفاعلاً لافتًا وأجواءًا من الفرح مع مختلف الأغنيات التي قدّمها بكثير من الحماس والحب.

وشكر الجسمي على دعوتهم وتنظيمهم للحفل الكبير في مسرح الدانة، وقال: “مساء الخير على البحرين، مساء الخير على كل حبايبنا إللي فيها”، وأضاف: “سعادتي دائماً كبيرة وأنا أشارك أحبابي في البحرين أفراحهم ونشاطاتهم الثقافية والفنية، وأشكر مهرجان ربيع الثقافة على الاستضافة، وأشكر جهود مسرح الدانة على جهودهم في نجاح تنظيم هذا الحفل”.

وقدم الجسمي خلال الحفل مجموعة رائعة من الأغنيات، حيث بدأها بأغنية “سلام” إهداءًا إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، وللشعب الكريم، وهي من كلمات الشاعر حمد الكعبي وألحان نزار عبد الله، ولاقت تفاعلا كبيراً وتصفيقاً حاراً، ثم أتبعها بأغنية “أنا البحرين” من كلمات الشاعر يونس سلمان وألحان نزار عبد الله.

وفاجأ الجسمي الجمهور بتقديم أغنية “البارحة” من أغنيات الفنان البحريني الراحل علي بحر، بين فقرات الحفل، وأحدث تفاعلاً مختلفاً لما تحمله الأغنية من ذكريات عاطفية جميلة لدى الجمهور البحريني والخليجي، وذلك قبل أن يقدم عدداً من الأغنيات بمصاحبة آلة البيانو، بإحساسه وأسلوبه الطربي المتميز.

تَمَيّز الحَفل بالحضور العائلي من مختلف الأعمار، إلى جانب حضور المشاهير. ونشر الجسمي صورًا من السهرة عبر حسابه بموقع “إنستغرام” وعلّق قائلاً: “الربيع أزهر بوجودكم .. وأصبح متوهجاً بفرحتكم وتفاعلكم أحبابي وأهلي في ⁧‫البحرين‬⁩”.

وتصدر حفل “الجسمي” في مهرجان ربيع الثقافة في البحرين قائمة الترند على موقع “تويتر” في البحرين، إذ رافقت الحفل ردود أفعال واسعة وتعليقات مبهجة من الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي.