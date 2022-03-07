نوال الزغبي تحاصرها الإشادات في “لسه باجي على بالك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحصد النجمة اللبنانية نوال الزغبي أصداء عملها المصوّر الجديد لأغنية “لسه باجي على بالك” الذي طرحته مؤخرًا في تعاون جديد يجمعها مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

وتلقت نوال الزغبي على مدار اليومين الماضيين التهاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد عرض الكليب على قناة “لايف ستايلز ستوديوز” بموقع “يوتيوب”.

وقد هنأ رواد السوشيال نوال الزغي، على العمل وأشادوا بأدائها التمثيلي في الكليب واختيارها موضوع أغنية “لسه باجي على بالك”، الذي يناقش “الفراق” في العلاقات العاطفية برؤية مختلفة وجريئة. كما تلقت العديد من الرسائل المهنئة بالعمل من زملائها في الوسط الفني ونذكر منهم مايا دياب وماغي بو غصن وباسم مغنية.

يذكر أن أغنية “لسه باجي على بالك” من كلمات أمير طعيمه، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نور، أمّا الكليب فحمل توقيع المخرج فادي حداد.