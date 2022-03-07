ميريام فارس حديث الجمهور.. رقصة جديدة تشعل إنستغرام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّرت ملكة المسرح ميريام فارس مجددًا حديث السوشيل ميديا بأحدث ظهور لها في حفل زفاف كبير أحيته منذ أيام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وظهرت ميريام فارس بوصلة رقص في مقطع مصوّر من حفل الزفاف وهي تغني أغنية “صبوا القهوة و زيدوها هيل” للفنانة القدير سميرة توفيق. وبدت ميريام بغاية السعادة في الفيديو إذ تفاعلت مع الأغنية بشكل عفوي وأشعلت أجواء السهرة غناءًا ورقصًا، وعلّقت على الفيديو قائلةً: “بس يناموا اولادي”.

وكانت ميريام قد نشرت بعد حفل الزفاف مقطع فيديو آخر ظهرت فيه وهي تقدّم أغنيتها الشهيرة “مكانه وين”، كما نشرت صورًا ظهرت فيها أمام متحف المستقبل في دبي وعلّقت قائلةً: “أجمل مبنى على وجه الأرض”.

على صعيد آخر، تواصل ميريام فارس حصد نجاح أحدث أعمالها الغنائية، أغنية “معليش“، إذ حقق كليب الأغنية أكثر من 7 ملايين مشاهدة بعد شهر واحد فقط من صدوره على قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

أغنية “معليش” تنتمي إلى الحضارة الأمازيغية وهي باللهجة المغربية، من كلمات والحان يوسف العماني وتوزيع حميد دعوسي.