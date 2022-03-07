“سهرة غير كل السهرات”.. كارول سماحة تواعد جمهورها في قصر الإمارات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحيي النجمة اللبنانية كارول سماحة حفلًا غنائيًا كبيرًا على مسرح “قصر الإمارات” في مدينة أبو ظبي يوم الجمعة 18 آذار/مارس الجاري.

وعبّرت كارول سماحة عن حماسها لهذا الحفل، خاصةً أنه سيجمعها مع السوبر ستار راغب علامة، وقالت في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام”: “لاقونا بسهرة غير كل السهرات على مسرح قصر الإمارات الكبير في أبو ظبي، أنا والسوبر ستار راغب علامة الجمعة ١٨ مارس بإنتظاركم جميعا“.

على صعيد آخر، تواصل كارول سماحة حصد نجاح أحدث أعمالها الفنية، أغنية “فوضى“، إذ حقق كليب الأغنية أكثر من 5 ملايين مشاهدة بعد شهر واحد فقط من صدوره على قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

أغنية “فوضى” من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع ألكسندر ميسكيان، أما الكليب فحمل توقيع المخرج باسل ناصر.