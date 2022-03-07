حورية فرغلي تكشف تفاصيل جديدة عن فترة مرضها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة حورية فرغلي في لقاء تلفزيوني، أسرارا عن الفترة التي قضتها بعيدة عن الساحة الفنية بسبب الخطأ الطبي الذي تعرضت له وأدى إلى تشوه وجهها.

وقالت حورية: “أغلى حصان اشتريته كان بمليون جنيه إسترليني.. قعدت سنتين مببصش لنفسي في المراية.. اتقالي بقيتي مسخ دميم ما تقعدي في بيتكم أحسن وأنتي شكل مايكل جاكسون وحطيت صورتي جنب أبو الهول قالوا ما الفرق.. كل اللي كانوا قريبين مني بعدوا.. فقدت الثقة في نفسي بشكل غير طبيعي”، مضيفة: “أختي أذتني كتير، واتكلمت عليا كلام وحش”.

وأشارت إلى أنها تعرضت لكثير من الانتقادات خلال فترة مرضها، بعدما خضعت لعدة عمليات تجميل بالأنف في الفترة الماضية، بينها عملية لتأهيل وضع العظام في المكان المناسب حتى تعود أنفها لشكلها الطبيعي مرة أخرى بعد تعرضها للكسر في عام 2014 خلال تمثيلها منتخب مصر للفروسية في إحدى البطولات.

من ناحية أخرى، انضمت حورية فرغلي إلى مسلسل “تعويذة رشيدة” قصة وسيناريو وإخراج حاتم صلاح الدين، حيث كانت التحضيرات للعمل قد توقفت من قبل وتم استئنافها مؤخراً وتجرى أسرة المسلسل الجلسات لتحضير أماكن التصوير الخاصة بالفترة القادمة بالإضافة إلى التفاصيل النهائية للعمل.

يذكر أن آخر أعمالها كان مسلسل “أيام” الذي عرض على إحدى المنصات الرقمية، ويشارك في بطولته أحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازي، ورياض الخولي، وندى موسى، ومي القاضي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وصفاء جلال، تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.