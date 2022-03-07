شكرا لقرائتكم خبر عن حماقى يحيى حفلاً غنائيًا فى السعودية 10 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم محمد حماقى لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان Jttx للموسيقى في جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم الخميس الموافق 10 مارس الجارى، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة ومتنوعة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

يذكر أن النجم محمد حماقى اختتم عام 2021 بحفل رأس السنة على شاطئ جبل الجلالة بالعين السخنة، حيث صعد حماقى على خشبة المسرح مرددًا لأغنية "نفسى أبقى جنبه" وسط عاصفة من هتافات الإعجاب لآلاف المعجبين من مختلف الجنسيات المصرية والعربية.

وأشعل حماقى الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة التى تألق بها طوال مشواره الفني، منها "أجمل يوم"، "أحلى حاجة فيكي"، "يزلزل"، "ما بلاش"، "ناويها"، "ليه بيلموني"، "يا ستار".. بالإضافة إلى عدد كبير من أغانى ألبوم "يا فاتني" منها "لا ملامة"، "لوهتسيب"، "تك"، "طالع موضة"، "عرض مستمر"، "ظلموني"، "مش قادر أنسى" و"قالوا عنك".. وغيرها ممن تفاعل معها الجمهور بوصلات من الرقص امتدادات لأكثر من ساعتين متتاليتين، واختتم حماقى الحفل بمزيد من أجواء الإثارة مع أغنيتى "أم الدنيا" و"قادرين نعملها".

اخر البومات النجم محمد حماقى، هو البوم "يا فاتنى" الذى طرحه كاملًا عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والمكون من 14 أغنية، ومن أبرز الأسماء الذى تعاون معها حماقى فى ألبومه الجديد، من الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعى، أما الملحنون فيتعاون مع كل من عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادى، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم وتوما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل.