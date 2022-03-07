مسلسلات رمضان 2022.. مخرج "بيت الشدة" يوجه رسالة لوفاء عامر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص وسام المدني مخرج مسلسل "بيت الشدة"، على توجيه رسالة للنجمة وفاء عامر، بطلة العمل الذي ينافس في موسم مسلسلات رمضان 2022.

وكتب المدني، عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "من حسن حظي إني أشتغل مع نجمة زي حضرتك تاني، وإن شاء الله مش آخر عمل يجمعنا".

وعلّق الفنان عمر فوزي، نجل المنتج محمد فوزي والفنانة وفاء عامر، قائلا: "المخرج أبو طاقة إيجابية رزق".

مسلسل"بيت الشدة" بطولة النجوم: وفاء عامر، أحمد وفيق، إيهاب فهمي، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، مدحت تيخا، محمد مهران، عبير منير، صبري عبد المنعم، لبنى ونس، منى العمدة، وغيرهم، من تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدني، وإنتاج شركة اكسيليفون للإنتاج الفني.