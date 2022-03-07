مسلسلات رمضان 2022.. أكرم حسني يطرح بوستر "مكتوب عليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

طرح الفنان أكرم حسني، البوستر الرسمي لمسلسل "مكتوب عليا" المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022.

ونشر أكرم، البوستر عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "إحنا عيلة جلجل.. عيلة شبه أي عيلة مصرية وفي يوم صحينا من النوم و.. مش هنقولكم طبعا حصل إيه.. مكتوب عليا.. رمضان 2022.. حصريا على dmc.. يا رب يعجبكم".

مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري "Kmedia Production"، بطولة النجوم: أكرم حسني، عمرو عبدالجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، محمد طعيمة، هلا رشدي، محمود السيسي، وهنا زهران وغيرهم.

مسلسل "مكتوب عليا" يشهد التعاون الثالث بين المخرج خالد الحلفاوي والمنتج كريم أبو ذكري، بعد أن حققا معا نجاحا كبيرا في مسلسلي "الوصية" ‏و"حلوة الدنيا سكر"، ويعد المسلسل هو التعاون الثاني الذي يجمع كريم ‏أبوذكري مع النجم أكرم حسني بعد مسلسل "الوصية".‏