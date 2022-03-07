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"9 غرز".. إصابة ليلى علوي أثناء تصوير مسلسل "دنيا تانية" (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة ليلى علوي، عن تعرضها للإصابة في اليد خلال تصوير مسلسل"دنيا تانية" المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022.

ونشرت علوي، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شكرا لكل اللي كانوا معايا واتخضوا عليا واللي سألوا عني، أنا حبيت أطمنكم".

وتابعت: "الحمدلله.. امبارح أثناء تصوير مشهد صعب بمسلسل (دنيا تانية)، أصبت بقطع في الكف أدى لعمل ٩ غرز، ورجعت للتصوير بعدها على طول".

وأضافت: "تقدروا تشوفوا جزء من المشهد في الفيديو، لكن متكملوش للآخر لو مش حابين تشوفوا مدى الإصابة.. ادعولنا نكمل على خير".

مسلسل "دنيا تانية" بطولة: ليلى علوي، مجدي كامل، وفاء صادق، مي سليم، أشرف زكي، فراس سعيد، سيناريو وحوار عمرو مؤمن وإبراهيم الصباغ، وإشراف على الكتابة أمين جمال، ومن إخراج أحمد عبدالعال.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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