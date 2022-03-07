"9 غرز".. إصابة ليلى علوي أثناء تصوير مسلسل "دنيا تانية" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة ليلى علوي، عن تعرضها للإصابة في اليد خلال تصوير مسلسل"دنيا تانية" المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022.

ونشرت علوي، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شكرا لكل اللي كانوا معايا واتخضوا عليا واللي سألوا عني، أنا حبيت أطمنكم".

وتابعت: "الحمدلله.. امبارح أثناء تصوير مشهد صعب بمسلسل (دنيا تانية)، أصبت بقطع في الكف أدى لعمل ٩ غرز، ورجعت للتصوير بعدها على طول".

وأضافت: "تقدروا تشوفوا جزء من المشهد في الفيديو، لكن متكملوش للآخر لو مش حابين تشوفوا مدى الإصابة.. ادعولنا نكمل على خير".

مسلسل "دنيا تانية" بطولة: ليلى علوي، مجدي كامل، وفاء صادق، مي سليم، أشرف زكي، فراس سعيد، سيناريو وحوار عمرو مؤمن وإبراهيم الصباغ، وإشراف على الكتابة أمين جمال، ومن إخراج أحمد عبدالعال.