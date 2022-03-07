مسلسلات رمضان 2022.. رانيا يوسف تكشف عن بوستر "عالم تاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن بوستر مسلسل "عالم تاني" الذي من المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022.

ونشرت رانيا، البوستر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "انتظرونا رمضان ٢٠٢٢ في مسلسل (عالم تاني)، بطولة رانيا يوسف - نضال الشافعي - فريال يوسف، فراس سعيد، ومجموعة كبيرة من الفنانين، تأليف إسلام محمود يوسف".

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول عازفة بيانو تتعرض لحادث وتكتشف من خلالها حقيقة ما حولها.

"عالم تاني" بطولة رانيا يوسف، فريال يوسف، فراس سعيد، نضال الشافعي، سميرة صدقي، مروة عبد المنعم، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد.