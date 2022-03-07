قائمة مسلسلات رمضان 2022 على WATCH IT.. "مشوار محمد رمضان وعودة الكبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت منصة "واتش ات WATCH IT"، عن مسلسلات رمضان 2022 التي تعرض عبرها.

ونشرت المنصة، عبر صفحتها الرسمية عل موقع "فيسبوك"، بوسترات أولية للمسلسلات التي تعرض عبرها في شهر رمضان 2022، مصحوبة بشعار "رمضانك عندنا والسنة دي مش زي أي سنة".

قائمة مسلسلات رمضان 2022 وفقا للبوسترات التي كشفت عنها WATCH IT

- ملف سري - هاني سلامة.

- جزيرة غمام - طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب ومي عز الدين.

- سوتس - آسر ياسين وصبا مبارك.

- في بيتنا روبوت 2 - عمرو وهبة.

- المشوار - محمد رمضان.

- مكتوب عليا - أكرم حسني.

- يوتيرن - ريهام حجاج.

- أحلام سعيدة - يسرا.

- فاتن أمل حربي - نيللي كريم.

- الكبير أوي 6 - أحمد مكي.

- راجعين يا هوا - خالد النبوي.

وتشارك الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في موسم مسلسلات رمضان 2022، بنحو 14 عملًا دراميًا.