شيكو يوجه رسالة لأكرم حسني بعد طرح بوستر "مكتوب عليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجه الفنان شيكو، رسالة لصديقه الفنان أكرم حسني، بعد طرح بوستر مسلسله الجديد "مكتوب عليا" المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022.

ونشر شيكو، بوستر "مكتوب عليا" عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "مبروك يا أكرم.. كسر الدنيا يا حبيب القلب".

ورد أكرم على رسالة شيكو، قائلا: "شكشكة.. أخويا وحبيبي أوي.. أوي".

مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري، وبطولة النجوم: أكرم حسني، عمرو عبدالجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، محمد طعيمة، هلا رشدي، وغيرهم.

مسلسل "مكتوب عليا" يشهد التعاون الثالث بين المخرج خالد الحلفاوي والمنتج كريم أبو ذكري، بعد أن حققا معا نجاحا كبيرا في مسلسلي "الوصية" ‏و"حلوة الدنيا سكر"، ويعد المسلسل هو التعاون الثاني الذي يجمع كريم ‏أبوذكري مع النجم أكرم حسني بعد مسلسل "الوصية".‏