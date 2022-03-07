دورته القادمة بباريس.. الأميرة كاترينا تشيد بمهرجان فاتن حمامة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أشادت الأميرة كاترينا من العائلة الملكية البريطانية، بمهرجان فاتن حمامة السينمائي الذي ترأسه المنتجة ماجي أنور.

وأعربت كاترينا، في فيديو خاص عن سعادتها البالغة لحضور الدورة الأخيرة لمهرجان فاتن الحمامة السينمائي التي أقيمت في لندن، مشيرة إلى أنها استمتعت بمشاهدة عروض الأفلام المشاركة بالمهرجان التي تناقش أفكارا وموضوعات هادفة.

وأشادت بمجهود الرائع التي تبذله المنتجة ماجي أنور في دعم الأفلام المصرية والعربية من خلال المهرجان، والذي يساهم أيضا في توضيح أسس صناعة السينما في الشرق الأوسط.

وقررت إدارة مهرجان فاتن حمامة السينمائي برئاسة المنتجة ماجي أنور، أن تقام الدورة التاسعة من المهرجان بباريس في شهر مايو المقبل بالتزامن مع عيد ميلاد فاتن حمامة.

وسيتم عرض أفلام المسابقة وأفلام البانوراما بإحدى سينمات باريس.

كما قررت إدارة المهرجان أن يكون العرض في باريس مختلفا عن لندن، حيث ستقام لأول مرة احتفالية باسم "الإله حتحور".

احتفالية الإله حتحور وهو إله فرعوني يرمز إلى الحب والموسيقى، يتم تقديمها من ضمن فعاليات المهرجان بفرنسا لتكريم الرموز الغنائية الاستعراضية المهمة خاصة بالعالم العربي ويقدم الأداء الغنائي والموسيقي أحد الفنانين الشباب للتعريف بالتراث الموسيقي خاصة المصري والعربي للتأكيد على أن الإبداع الفني مازال مستمرا وأن الماضي يسلم الحاضر.