تامر فرج ناعيا إياد داود: "ترك الحياة بعد ما تعب من المعافرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعى الفنان تامر فرج، الفنان والإعلامي إياد داود، الذي رحل عن عالمنا مساء السبت، إثر إصابته بمضاعفات فيروس كورونا.

وكتب تامر، عبر حسابه على إنستجرام: "البقاء لله.. توفى إلى رحمة ربه إياد داود.. شاب زي الورد ترك الحياة فجأة بعد ما تعب من المعافرة فيها".

وأضاف: "إياد داوود كان مذيع برنامج (شبابيك)، ومدرب تمثيل من أجمل وأطيب خلق الله، معتقدش إن في حد عرفه وماحبوش.. الرجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وشُيّعت ظهر الأحد من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، جنازة إياد داود، بحضور الكاتب إبراهيم منصور، والفنان محمود عزازي، وظهر الكاتب خالد داود وهو يتلقى العزاء في وفاة شقيقه الأصغر.

إياد داود من مواليد 1983، وهو شقيق الكاتب خالد داود، تخرج في الجامعة الأمريكية، ودرس التمثيل المسرحي، وقدّم في بداية مسيرته المهنية برنامج "شبابيك" مع عمرو سمير وسلمى صباحي وهبة شعير، على شاشة "دريم".

قدم "إياد" خلال مسيرته الفنية عددا من الأعمال المسرحية وصلت لـ 15 عملا مسرحيا، كما شارك في عدة أعمال تليفزيونية أبرزها: "الداعية"، و"الثمن"، و"فض اشتباك".

كان آخر أعماله التليفزيونية مسلسل "شديد الخطورة" والذي عُرض على منصة Watchit العام الماضي، مع أحمد العوضي وريم مصطفى.