شكرا لقرائتكم خبر عن مسار إجبارى يلتقى بجمهوره فى حفل غنائى بمدينة نصر 18 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى فريق مسار إجبارى، حفلاً غنائيًا، بالمسرح المكشوف بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، يوم الجمعة الموافق 18 من شهر مارس الجارى، ويقدمون خلال الحفل باقة مميزة من أغنياتهم المحببة لدى جمهورهم، ويأتي الحفل ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.

وأحيت فرقة "مسار إجبارى" عدة حفلات خلال الفترة الماضية وسط حضور جماهيرى، وقدموا خلال الحفلات باقة متنوعة من أغانيها المحببة لدى جمهورهم مثل "مرسال لحبيبتي، هويت، ماتفوتنيشأنا وحدى، ريتك معايا، تقع وتقوم".

جدير بالذكر أن فرقة مسار إجبارى هى فرقة مصرية سكندرية، تأسست عام 2005، واشتهرت بتقديم أعمال تتناول القضايا الإجتماعية المعاصرة من خلال مزج موسيقى البلوز والروك والجاز مع الموسيقى الشرقية،قدمت الفرقة الكثير من الأعمال الفنية التى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة كما شاركت فى العديدمن المهرجانات الدولية فى مالطا، إيطاليا، تركيا، مقدونيا، الكويت، وتنزانيا.

وجاء اسم فرقة مسار إجبارى من فكرة المسار الذي أجبر المجتمع على التفكير من خلاله، وتأسس فريق"مسار إجباري" على يد كل من، هاني الدقاق، "جيتار"، وأيمن مسعود، "كيبورد"، أحمد حافظ، "باص"، وتامر عطا الله، "درامز".