شكرا لقرائتكم خبر عن صامويل جاكسون مدافعًا عن أفلام الأبطال الخارقين: كلها أفلام صالحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دافع الممثل العالمى صامويل جاكسون عن أفلام الأبطال الخارقين بعد أن شكك العديد من المخرجين فى القيمة الفنية لهذه الأعمال، واشتهر جاكسون بـ لعبه لـ دور نيك فيوري في سلسلة أفلام مارفل Avengers، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وصرح جاكسون قائلاً: "كل الأفلام صالحة، خاصة أنه يذهب البعض إلى السينما لمشاهدة هذه النوعية من الأفلام خاصة، كثير من المشاهدين يفضلون الأبطال الخارقين ويتعلقون بهم، هناك العديد من الأشخاص الذين لديهم وظائف ناجحة ولكن لا أحد يستطيع أن يقرأ سطرًا واحدًا من أجزاء هذه الأفلام".

ومن المقرر أن يحصل جاكسون على جائزة الأوسكار الفخرية في حفل توزيع الجوائز لعام 2022، الذى سيقام في 27 مارس الجارى.

وأضاف جاكسون قائلا: "يجب أن تضاف جائزة الأوسكار للفيلم الأكثر شعبية، للاحتفاء بالأفلام التي تحقق نجاح جماهيرى كبير".

وكان قد انتقد المخرجون العالميون مارتن سكورسيزي وريدلي سكوت وفرانسيس فورد كوبولا أفلام الأبطال الخارقين الحديثة بدرجات متفاوتة، حيث صرح الأخير فى الشهر الماضي قائلا:"إنهم جميعًا يعتمدون نفس "النموذج الأولي" الذي "يتم تصنيعه مرارًا وتكرارًا".

كما ينتظر الممثل العالمى صامويل جاكسون كطرح مسلسله الجديد The Last Days of Ptolemy Grey على منصة Apple Tv بداية من يوم 11 مارس الجارى.

حيث يلعب صامويل جاكسون دور البطولة في المسلسل الجديد، استنادًا إلى رواية تحمل نفس الاسم من تأليف والتر موسلي عن رجل يبلغ من العمر 93 عامًا مصابًا الزهايمر، الذى أتيحت له الفرصة لتذكر ماضيه مرة أخرى.

ويلعب جاكسون دور بطليموس جراي، ويشاركه بطولة المسلسل الجديد كل من دومينيك فيشباك، والتون جوجينز، ومارشا ستيفاني بليك، ودامون جوبتون وغيرهم.