شكرا لقرائتكم خبر عن جلا هشام: مسلسل "راجعين ياهوا" به دراما لم يتم تقديمها من قبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة جلا هشام عن دورها فى مسلسل راجعين ياهوا الذى سيُعرض فى شهر رمضان القادم.

وقالت جلا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو خليل عبر برنامجه "من مصر" المذاع على قناة سى بى سى: "المسلسل به دراما اجتماعية كوميدية، والأدوار بالمسلسل فنية بشكل لم يُقدَّم من قبل فى أى عمل درامى، والنجمة وفاء عامر بالمسلسل مش طبيعية، ومفيش حد مش بيضحك منها وعاملة دور مختلف جدا".

وأضافت جلا هشام: "حظى كويس بدورى فى المسلسل والمخرج قدم عملا عظيما، وعرض المسلسلات فى رمضان بيخليها تتشاف جدا، ومسلسل راجعين يا هوا من المسلسلات اللى هتتشاف كتير رمضان القادم".

وتابعت: "دورى فى خلى بالك من زيزى خلى الناس تشوفنى وتعرفنى أكتر، ومن أهم الأدوار اللى عملتها ومن غيره مكنتش هكون متواجدة فى مسلسلى المقبل".

وأكدت الفنانة جلا هشام: "المسلسل به حاجة خفيفة واجتماعية، وشبه مواقف كتير بتحصل لينا فى الحياة اليومية وبتحدث بطريقة كوميدية".