شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حافظ: أخوض البطولة المطلقة قريبا ولحظة وفاة والداي الأصعب في حياتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمود حافظ إنه تأثر بشدة من المشاهد الإنسانية التي شاهدها في برنامج "واحد من الناس" لأم لديها أربع أبناء من ذوي القدرات الخاصة، ولديها حالة رائعة من الرضا.

وأضاف حافظ، خلال استضافته ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي على شاشة الحياة: "وفاة والدي ووالدتي من أصعب لحظات حياتي، وكنت مشارك بمسلسل الاختيار وتوفت والدتي، وتلقيت الخبر وكنت حزينا، ولكني حرصت على استكمال التصوير، وكانت أمنية والداي أن أنجح في مجال الفن" .

وأكد محمود حافظ، أنه يتمنى البطولة المطلقة، ولكن لا بد من أن تأتي من خلال أعمال مميزة.

وتابع: قريبا سأخوض تجربة البطولة المطلقة، وإذاعتها على إحدى المنصات الشهيرة، وأيضا سأقدم عملا سينمائيا وسيكون بطولة مطلقة.

واستطرد: أنا لا أسير وراء المادة، وحريص على الأعمال الجيدة، وكنت أصور مشهد وأقبض 125 جنيها، وبدفعهم إيجار وما عنديش يأس.

وتمنى محمود حافظ في الختام التوفيق في حياته الفنية، وأن يبارك الله في أولاده، وأن تكون مسيرته الفنية ذات بصمة مؤثرة في وجدان المشاهدين.