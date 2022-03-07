الدوم.. استمرار تصويت الجمهور لـ10 مشتركين في 3 مسابقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تستمر المنافسة ضمن حلقات برنامج اكتشاف المواهب الغنائية والتمثيلية وتقديم البرامج "الدوم"، وذلك ضمن المرحلة الثانية من البرنامج وهي" المفتاح الذهبي"، من أجل التأهل للمرحلة النهائية من البرنامج.

ويتدخل تصويت الجمهور لإنقاذ المتسابقين وذلك بدءًا من يوم 5 مارس من أجل التصويت لـ١٠ مشتركين في الثلاث فئات " التمثيلية والغنائية وتقديم البرامج" وذلك من خلال إرسال أرقام المتسابقين على رقم ٤٠٥٠.

ويشارك في عضوية لجنة التحكيم الفنانة ليلى علوي والموسيقار نادر عباسي والمخرج تامر محسن.

برنامج "الدوم" تطلقه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي - جوهر".

وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ٦٠ ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية چاسمين طه.

وتتراوح أعمار المشتركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل أما التقديم من ٢١ لـ 28 عاماً من جميع المحافظات المصرية حيث تم إجراء اختيارات لـ ١٥ ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة.