هاجر أحمد ونسرين طافش أنيقتان.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا الزاهد

كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

هاجر أحمد

نشرت الفنانة هاجر أحمد، إطلالة أنيقة لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش، إطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "المحبة هي القوة القادرة على شفاء العالم.. صباح الأنوار".

هبة مجدي

الفنانة هبة مجدي، ظهرت بإطلالة أنيقة اثارت من خلالها الأنظار إليها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ميريام فارس

ظهرت الفنانة ميريام فارس، بفستان أنيق، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أجمل مبنى على وجه الأرض".

داليا مصطفى

الفنانة داليا مصطفى، ظهرت وسط الحديقة، في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

مي الغيطي

ظهرت الفنانة مي الغيطي، مرتدية نظارة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ميرهان حسين

نشرت الفنانة ميرهان حسين، أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "هناك دائما شمس بعد العاصفة.. في انتظار شمسي".

سعد لمجرد

نشر الفنان سعد لمجرد، أحدث ظهور له عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كن السبب في ابتسامة شخص ما".

أحمد حاتم

ظهر الفنان أحمد حاتم، وهو جالسا على مقعد في الشارع من خلال صورة له عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أنتظر اللحظة المناسبة للتصرف".