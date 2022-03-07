حدث بالفن| جنازة فنان وإصابة فنانة ونقل أخرى للمستشفى ومسلسلات رمضان 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- عبد الفتاح العجمي:

نشر موقع الخليج 365، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عددا من الأخبار الفنية المهمة، ومنها: سلمى صباحي تنشر صورة مع إياد داود من كواليس "شبابيك"، أكرم حسني يطرح بوستر "مكتوب عليا"، رانيا يوسف تكشف عن بوستر "عالم تاني"، وغيرها من الأخبار التي نعرضها لكم في السطور التالية:

قائمة مسلسلات رمضان 2022 على WATCH IT.. "مشوار محمد رمضان وعودة الكبير"

كشفت منصة "واتش ات WATCH IT"، عن مسلسلات رمضان 2022 التي تعرض عبرها. (التفاصيل من هنا)

سلمى صباحي تنشر صورة مع إياد داود من كواليس "شبابيك".. وهكذا علّقت

نشرت الإعلامية سلمى صباحي، صورة لها مع الفنان والإعلامي الراحل إياد داود، من كواليس برنامجهما الشهير "شبابيك". (التفاصيل من هنا)

مسلسلات رمضان 2022.. أكرم حسني يطرح بوستر "مكتوب عليا"

طرح الفنان أكرم حسني، البوستر الرسمي لمسلسل "مكتوب عليا" المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022. (التفاصيل من هنا)

هيثم شاكر يطرح أغنية "هنتقابل بعدين" (فيديو)

طرح الفنان هيثم شاكر، أغنتيه الجديدة "هنتقابل بعدين" عبر قناته على موقع "يوتيوب". (التفاصيل من هنا)

"9 غرز".. إصابة ليلى علوي أثناء تصوير مسلسل "دنيا تانية" (فيديو)

كشفت الفنانة ليلى علوي، عن تعرضها للإصابة في اليد خلال تصوير مسلسل"دنيا تانية" المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022. (التفاصيل من هنا)

مسلسلات رمضان 2022.. رانيا يوسف تكشف عن بوستر "عالم تاني"

كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن بوستر مسلسل "عالم تاني" الذي من المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022. (التفاصيل من هنا)

محيي إسماعيل: تزوجت عرفيا لهذا السبب.. والمرأة يجب أن تكون تابع

كشف الفنان محيي إسماعيل عن جانب شخصي نادرا ما يتطرق له، وذلك خلال ندوة تحدث فيها عن السيكودراما في السينما المصرية بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية. (التفاصيل من هنا)

بعد نقلها المستشفى.. ابنة غادة عادل تطلب الدعاء لها

طالبت مريم الهواري، ابنة الفنانة غادة عادل والمخرج مجدي الهواري، بالدعاء لوالدتها، إثر تعرضها لآزمة صحية. (التفاصيل من هنا)

بالصور.. حفل زفاف حفيدة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

احتفلت البلوجر سارة صبري، حفيدة الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، بزفافها يوم السبت. (التفاصيل من هنا)

وسط بكاء أصدقائه وأقاربه .. تشييع جنازة إياد داود من مسجد مصطفى محمود (صور)

أقيمت ظهر الأحد، جنازة الفنان الشاب إياد داود، الذي رحل عن عالمنا مساء السبت، عن عمر يناهز 39 عاما، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين. (التفاصيل من هنا)