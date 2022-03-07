ليلى علوي تكشف تفاصيل إصابتها في مسلسل "دنيا تانية": كنت منفعلة وأخدت 9 غرز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

علّقت الفنانة ليلى علوي على إصابتها أثناء تصوير مسلسل "دنيا تانية" المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022، مؤكدة أنها أصيبت وعادت للعمل ثانية لأنها لا يمكن أن تتوقف بسبب اقتراب شهر رمضان وأي تأخير لن يكون في صالح المسلسل رغم أن المخرج والمنتج طلبا منها الراحة.

وروّت علوي، تفاصيل الإصابة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، وقالت: "كان مشهدا مهما رغم أنه صامت، لكنه يحمل في طياته مشاهد غضب وانفعال، ورغم أنه لم يُطلب مني كسر الزجاج، وكان ممكن أمسك حاجة أضرب الزجاج لكن ماحستش بنفسي، لقيتني بكسره بإيدي، ورغم نزول الدم كملت المشهد للآخر".

واصلت ليلى علوي: "كملت لحد ما الألم زاد ومبقتش عارفة أطبق إيدي وصوابعي، قولتلهم تعبانة وروحت المستشفى وأنا اندمجت في المشهد والانفعال ومحستش بنفسي وأخدت 9 غرز بشكل تجميلي".

مسلسل "دنيا تانية" بطولة: ليلى علوي، مجدي كامل، وفاء صادق، مي سليم، أشرف زكي، فراس سعيد، سيناريو وحوار عمرو مؤمن وإبراهيم الصباغ، وإشراف على الكتابة أمين جمال، ومن إخراج أحمد عبدالعال.