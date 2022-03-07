مجدي أحمد علي يوجه التحية لسمير صبري بسبب "2 طلعت حرب" بالأقصر للسينما الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أقيم مساء اليوم العرض العالمي الأول لفيلم "2 طلعت حرب" للمخرج مجدي أحمد علي، ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، في قصر الثقافة.

وشهد الفيلم حضور حسين فهمي، محمود حميدة، سلوى خطاب، بسمة، هبة عبدالغني، المخرج عمر عبدالعزيز، الدكتور خالد عبدالجليل، وعدد كبير من صناع الفيلم، بينهم: أحمد مجدي، شريف حلمي، عبير صبري، سهر الصايغ، ميار الغيطي، ياسمين الخطيب، مدير التصوير الكبير الدكتور محسن أحمد.

وأرسل مجدي رسالة تحمل السلام والتحية للفنان الكبير سمير صبري أحد أبطال الفيلم والذي غاب عن الحضور لمروره بأزمة صحية استدعت دخوله المستشفى.

وقال مجدي "عايز ابعت سلام وتحية لشخص مش موجود بينا بس مش قادر أقولكم عمل ايه عشان الفيلم ده الفنان سمير صبري، اللي رفض ياخد مليم ووقف تماما لآخر لحظة معانا، مش محتاج كلام مني من وهو أعز الأصدقاء فرحان بوجوده في الفيلم وعمل دور مميز جدا"، ودعا مدير للتصوير محسن أحمد للصعود على خشبة المسرح.

وعقب انتهاء الفيلم عقدت مناقشة بين مجدي أحمد علي وصناع العمل من جانب، وحضور الفيلم من جانب آخر.