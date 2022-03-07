تامر عاشور ينعى إياد داود: "في الجنة بإذن الله.. دعواتكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نعى الفنان تامر عاشور، الفنان والإعلامي الراحل إياد داود، والذي رحل عن عالمنا مساء السبت عن عمر يناهز 39 عاماً متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

ونشر عاشور، صورة إياد داود عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "إياد داود في ذمه الله.. ربنا يرحمه ويغفر له.. في الجنة بإذن الله.. دعواتكم".

وشُيّعت ظهر الأحد من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، جنازة إياد داود، بحضور الكاتب إبراهيم منصور، والفنان محمود عزازي، وظهر الكاتب خالد داود وهو يتلقى العزاء في وفاة شقيقه الأصغر.

إياد داود من مواليد 1983، وهو شقيق الكاتب خالد داود، تخرج في الجامعة الأمريكية، ودرس التمثيل المسرحي، وقدّم في بداية مسيرته المهنية برنامج "شبابيك" مع عمرو سمير وسلمى صباحي وهبة شعير، على شاشة "دريم".

قدم "إياد" خلال مسيرته الفنية عددا من الأعمال المسرحية وصلت لـ 15 عملا مسرحيا، كما شارك في عدة أعمال تليفزيونية أبرزها: "الداعية"، و"الثمن"، و"فض اشتباك".

كان آخر أعماله التليفزيونية مسلسل "شديد الخطورة" والذي عُرض على منصة Watchit العام الماضي، مع أحمد العوضي وريم مصطفى.