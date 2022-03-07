سلمى صباحي تنشر صورة مع إياد داود من كواليس "شبابيك".. وهكذا علّقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الإعلامية سلمى صباحي، صورة لها مع الفنان والإعلامي الراحل إياد داود، من كواليس برنامجهما الشهير "شبابيك".

وعلّقت سلمى، عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "ربنا يجعلها أسعد لياليك يا إيدو".

وأضافت: "أول ليلة لإياد في القبر.. ربنا ينور قبرك يا إياد.. لو سمحتوا بجانب الدعاء عايزين نختم القرآن لإياد الليلة وأنا هبدأ بأول جزء".

وشُيّعت ظهر اليوم الأحد من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، جنازة إياد داود، والذي رحل عن عالمنا مساء أمس عن عمر يناهز 39 عاماً متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

إياد داود من مواليد 1983، وهو شقيق الكاتب خالد داود، تخرج في الجامعة الأمريكية، ودرس التمثيل المسرحي، وقدّم في بداية مسيرته المهنية برنامج "شبابيك" مع عمرو سمير وسلمى صباحي وهبة شعير، على شاشة "دريم".

قدم "إياد" خلال مسيرته الفنية عددا من الأعمال المسرحية وصلت لـ 15 عملا مسرحيا، كما شارك في عدة أعمال تليفزيونية أبرزها: "الداعية"، و"الثمن"، و"فض اشتباك".

كان آخر أعماله التليفزيونية مسلسل "شديد الخطورة" والذي عُرض على منصة Watchit العام الماضي، مع أحمد العوضي وريم مصطفى.