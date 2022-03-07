شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى أحمد على: سمير صبرى ساعد فى فيلم "2 طلعت حرب" ورفض تقاضى أى أموال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال مخرج العمل مجدى أحمد على: "ابعت سلام وتحية لشخص كنت أتمنى أن يكون واقف جنبى؛ لأنه ساعد جامد فى الفيلم النجم سمير صبرى ورفض ياخد أى فلوس من الفيلم وقف جنبنا تماما لحد آخر لحظة وساند الفيلم مساندة، وسمير من أعز الأصدقاء وعمل دور مميز جدا".

وأضاف مجدى أحمد على: "مؤلفة الفيلم هنزادة فكرى، جابت ليا السيناريو ده من 15 سنة وكان اسمه 35 قصر النيل، وبعد كده 2 ميدان التحرير وغيرت الاسم وبقى 2 طلعت حرب، وكان 3 قصص، وزودنا قصة ليكون 4 قصص، وخد منى وقت كتير لتصويره وصعوبة لحد ما بيتعرض النهاردة فى مهرجان الأقصر السينمائى".

وقالت النجمة عبير صبرى: "بدأت مع المخرج العظيم مجدى أحمد على وأنا وجه جديد فى البطل، وبعد كده فى عصافير النيل، والعمل الثالث 2 طلعت حرب، كل مرة بشتغل معاه ثقتى بنفسى بتزيد وفخورة وسعيدة بالفيلم".

وتحدثت النجمة سهر الصايغ، قائلة: "تعبنا فى الفيلم كتير أوى ولقينا صعوبات كتير بس الحمد الله اتعرض فى مهرجان الأقصر، وحابة أشكر كل صناع الفيلم اللى خلونى جزء من تجربة خاصة جدا، وأول مرة أتفرج على الفيلم النهاردة مع الصناع وأشكر المخرج مجدى أحمد على، ومحسن أحمد شرف كبير ليا إنه يصورنى دى حاجة كبيرة أوى، واتعلمت كتير فى الفيلم".