شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ورش مجانية لشباب المسرحيين بمسرح الطليعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح ابتداء من غد الإثنين 7 مارس طلبات الراغبين في المشاركة بورش تنمية مهارات (الإخراج المسرحي - مساعد الإخراج- الإدارة المسرحية)، والتي تقيمها الفرقة ضمن برامج وأنشطة نادي مسرح الطليعة بالفرقة، حيث يستمر تلقي طلبات المشاركة حتى الثلاثاء 15 مارس الجاري بمقر الفرقة بمسرح الطليعة بالعتبة، وسط القاهرة.

المخرج عادل حسان، مدير الفرقة، قال: ان الورش تقدم بالمجان لمدة 7 أشهر، ضمن مشروع طموح للتدريب يتبناه البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، الورشة تهدف إلى تدريب أعضاء نادي مسرح الطليعة على فنون ومهارات الإخراج ومساعد المخرج والإدارة المسرحية، والدفع بطاقات جديدة مؤهلة ومدربة بشكل علمي.

يذكر أن الورشة تعقد تحت إشراف مجموعة من المدربين المحترفين والمتخصصين هم المخرج سامح مجاهد، المخرج صبحي يوسف، المخرج عادل حسان.

و‎تبدأ الورشة خلال مارس الجاري وتستمر حتي أكتوبر القادم وتنتهي بتقديم مشروعات تخرج لقسم الإخراج، بمشاركة خريجي قسمي (مساعد الإخراج، الإدارة المسرحية)، إضافة إلى التدريب العملي بعروض مسرح الطليعة والفرق الأخرى التابعة للبيت الفني للمسرح خلال مدة الورشة، التقدم للورشة مفتوح للشباب من الجنسين من سن 21 حتى 35 سنة.