شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى يتوسط أيتن عامر وهنادى مهنا فى بوستر "مكتوب عليا" وعرضه على Dmc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم أكرم حسنى، بوستر مسلسل "مكتوب عليا" الذى يخوض به السباق الرمضانى لعام 2022، وأعلن عن عرضه حصريًا على قناة Dmc، حيث كتب على حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "إحنا عيله جلجل.. عيلة شبه أي عيلة مصرية وفي يوم صحينا من النوم و.. مش هنقولكم طبعًا حصل ايه .. مكتوب عليا رمضان 2022 حصريا على Dmc يارب يعجبكم".



مسلسل مكتوب عليا

ويقدم أكرم العمل فى إطار كوميدى كعادته، حيث يجسد دور شخص تنقلب حياته بسبب تعرضه للسحر، وخلال الأحداث يمر بالعديد من المواقف الكوميدية لمواجهة هذا السحر.

ويشارك فى بطولة مسلسل" مكتوب عليا" بجانب أكرم حسنى، كل من عمرو عبد الجليل، هنادى مهنا، آيتن عامر، حنان سليمان، أسامة عبد الله، محمد طعيمة، محمود السيسى، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوى، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب، ولأول مرة هلا رشدي ‏ممثلة بعيدًا عن الغناء.

أكرم حسنى يعود للدراما التليفزيونية بعد غياب العام الماضى، حيث قدم آخر أعماله قدم مسلسل "رجالة البيت"، وشارك فى بطولته النجم أحمد فهمى، ويزو، بيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى.



