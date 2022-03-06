شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى وحميدة وعبير صبرى والصايغ على السجادة الحمراء بمهرجان الأقصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد عدد من الفنانين على السجادة الحمراء، لحضور العرض الأول العالمى لفيلم "2 طلعت حرب" والذى يقام بقصر ثقافة الأقصر، ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

وحضر من صناع الفيلم الفنانين عبير صبرى، سهر الصايغ، ميار الغيطى، وفريال كامل، أحمد مجدى، شريف حلمى، وسيم الدقاق، أشرف سرحان ومدير التصوير محسن أحمد ومخرج الفيلم مجدي أحمد على، كما حضر كل من النجم حسين فهمى والنجم محمود حميدة والفنانة سلوى خطاب وسلوى محمد على وبسمة والإعلامية بوسى شلبى.

"2 طلعت حرب" بطولة عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم محمود قابيل، سمير صبرى، أحمد وفيق، سهر الصايغ، منة فضالى، وأحمد مجدى، ميدو عادل وشريف دسوقى وهو من تأليف هنزادة فكرى، وإخراج مجدي أحمد علي، وتدور أحداثه حول حكايات مختلفة داخل إحدى عمارات وسط البلد مع اختلاف الفترات الزمنية.

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يقام من 4 إلى 10 مارس، واختار مجلس إدارته دولة أوغندا لتكون ضيف شرف الدورة الـ 11، والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية ويرأس المهرجان السيناريست سيد فؤاد ومديرته المخرجة عزة الحسينى.