شكرا لقرائتكم خبر عن محيى إسماعيل يغنى مع غالية بنعلى "الأطلال".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت محاضرة "السيكو دراما فى السينما المصرية" للفنان محيى إسماعيل، المقامة حاليًا ضمن فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، ويدير الندوة الكاتب الصحفى جمال عبد الناصر.

وقال محيى إسماعيل: "شبعت من التمثيل ومعنديش القدرة أنى أقف على المسرح وشبعت من التليفزيون لكن السينما لسه وممكن أقدم دور كوميدى قريب".

وتابع محيى فى حديثه: "كاتب رواية اسمها جراح النفوس هاخد بها نوبل السنة دى والرواية كتبتها من 6 سنين وتنبأت بكل اللى بيحصل بما فيها كورونا وبقول أنى هاخد بها نوبل".

كما طالب محيى إسماعيل من الفنانة التونسية غالية بن على أن تغنى أثناء حضورها الندوة وغنى معها محى أغنية الأطلال لأم كلثوم.

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يقام من 4 إلى 10 مارس، واختار مجلس إدارته دولة أوغندا لتكون ضيف شرف الدورة الـ 11، والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية ويرأس المهرجان السيناريست سيد فؤاد ومديرته المخرجة عزة الحسينى.