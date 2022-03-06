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كواليس فريد شوقى فى مسلسل "العرضحالجى" قبل 30 عامًا.. صور

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القاهرة - سامية سيد - كان للفنان الكبير فريد شوقى أو كما يلقب بـ "وحش الشاشة"، طلة مميزة في أعماله الفنية حيث كان يضفى حالة من البهجة على الممثلين الذين يشاركونه في بطولة العمل الفني، كما أنه ترك بصمة كبيرة في تراث الفن سواء في السينما أو الدراما أو المسرح.

يظهر الفنان الراحل فريد شوقى في كواليس تصوير مسلسل "العرضحالجى" الذى عرض منذ 30 عام وتحديدا عام 1992، وشارك فيها بالتأليف والتمثيل، كما ظهرت خلال الصور ابنته عبير فريد شوقى والتي كانت تعمل وقتها كمساعد مخرج تحت التدريب، ومخرج العمل رائد لبيب، والفنانة كريمة مختار، والفنان محمد هنيدى، والفنانة حنان ترك.

مسلسل "العرضحالجى" من بطولة فريد شوقى، وكريمة مختار، ووائل نور، وماجدة زكى، وحنان ترك، أحمد مظهر، أحمد عبد الوارث، محمد هنيدى، هادى الجيار، علاء مرسى، حجاج عبد العظيم، وفيرهم، والمسلسل من تأليف فريد شوقى، وإخراج رائد لبيب.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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