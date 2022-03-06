شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس فريد شوقى فى مسلسل "العرضحالجى" قبل 30 عامًا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان للفنان الكبير فريد شوقى أو كما يلقب بـ "وحش الشاشة"، طلة مميزة في أعماله الفنية حيث كان يضفى حالة من البهجة على الممثلين الذين يشاركونه في بطولة العمل الفني، كما أنه ترك بصمة كبيرة في تراث الفن سواء في السينما أو الدراما أو المسرح.

يظهر الفنان الراحل فريد شوقى في كواليس تصوير مسلسل "العرضحالجى" الذى عرض منذ 30 عام وتحديدا عام 1992، وشارك فيها بالتأليف والتمثيل، كما ظهرت خلال الصور ابنته عبير فريد شوقى والتي كانت تعمل وقتها كمساعد مخرج تحت التدريب، ومخرج العمل رائد لبيب، والفنانة كريمة مختار، والفنان محمد هنيدى، والفنانة حنان ترك.

مسلسل "العرضحالجى" من بطولة فريد شوقى، وكريمة مختار، ووائل نور، وماجدة زكى، وحنان ترك، أحمد مظهر، أحمد عبد الوارث، محمد هنيدى، هادى الجيار، علاء مرسى، حجاج عبد العظيم، وفيرهم، والمسلسل من تأليف فريد شوقى، وإخراج رائد لبيب.















