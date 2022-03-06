شكرا لقرائتكم خبر عن البرومو الرسمى للحلقة الثانية من مسلسل Peaky Blinders.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصفحة الرسمية لمسلسل العصابات Peaky Blinders، عن البرومو الرسمي للحلقة الثانية من الموسم السادس والأخير، حيث نشرت منذ قليل مقطع فيديو ضم الكثير من اللقطات الجديدة المقرر طرحها في الحلقة الجديدة التي ستعرض اليوم على الإذاعة البريطانية BBC، في التاسعة مساءً.

حصلت الحلقة الأولى من الموسم السادس والأخير من مسلسل الأكشن والعصابات Peaky Blinders، والتي جاءت بعنوان Black Day، على تقييم 9.4 عبر موقع IMDB، بعد طرحها في 27 فبراير الماضي عبر الإذاعة البريطانية BBC.