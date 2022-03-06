غادة عبد العال تكشف عن مصير التحضير لجزء ثان من مسلسل ” البحث عن علا “

كتب امير فتحي في الأحد 6 مارس 2022 08:51 مساءً - كشفت ” غادة عبد العال ” كاتبة مسلسل ” البحث عن علا ” خلال مشاركتها في فعاليات ملتقى She can عن رغبتها في التحضير لجزء ثان من العمل الذي حقق نجاحا واسعا في الفترة الماضية بعد عرضه على منصة نتفليكس .
فقالت غادة عبد العال أنها تتمنى بدء تحضيرات الجزء الثاني من المسلسل إلا أن منصة نتفليكس لم تخطرها بذلك حتى الآن .
وأضافت أنها تحاول دائما تبسيط الموضوعات المعقدة وطرحها بشكل جذاب وبسيط مثلما حدث في مسلسل ” عايزة اتجوز ” الذي كتبته منذ أكثر من 11 عاما .
وتابعت : ” أنا شايفة إن البنات في مصر مش شايفة نفسها برة إطار الزواج والعيلة ونادرا لما حد بيفكر برة الإطار ده ” .
يذكر أن مسلسل البحث عن علا شارك في بطولته كلا من : هند صبري وهاني عادل وسوسن بدر ومحمود الليثي وندى موسى وغيرهم ومن إخراج هادي الباجوري .. وهو مستوحى من مسلسل عايزة اتجوز .
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