“ده فستان ولا مايوه”.. الفنانة المصرية “بسمة” تفجر جدلًا واسعًا بملابس صادمة في مهرجان الأقصر !! – (صورة)

كتب امير فتحي في الأحد 6 مارس 2022 08:51 مساءً - أثارت الفنانة بسمة، جدلًا واسعًا بعد ظهورها بإطلالة جريئة خلال حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الذي أقيم مساء يوم الجمعة الماضي.

وظهرت بسمة، بفستان لبني مكشوف الصدر، وبه فتحة من منطقة البطن، من تصميم مصممة الأزياء سماح مهران.

وانتقد روّاد مواقع التواصل الاجتماعي إطلالة الفنانة بسمة، وجاءت التعليقات كالتالي: “مكناش نتوقع منك كده بصراحة”، و”إيه يابسمة ماانتي كنتي كويسة”، و”ده فستان ولا مايوه؟”.

فيما تغزل البعض الآخر في جمال وأناقة بسمة، وجاءت التعليقات كالتالي: “قمر العالم”، و”طول عمرك ملكة جمال”، و”قلبي يا ناس”.

بسمة: مهرجان أسوان لأفلام المرأة مميز للغاية

وانطلقت فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته السادسة، بحفل افتتاح حضره عدد من نجوم السينما، منهم سلوى خطاب، وسوسن بدر، وبسمة، وشيري عادل، وداليا البحيري، وريم البارودي، وباسم سمرة، والمخرج مجدي محمد أحمد، والناقد طارق الشناوي، وجرى في حفل الافتتاح تكريم النجمة الفرنسية مارلين كانتو، والنجمة المصرية سوسن بدر، والمخرجة إنعام محمد علي، والناشطة الصومالية هيباق عثمان.

وأعربت الفنانة بسمة، عن سعادتها بالمشاركة في المهرجان، خاصة بتواجدها مع الفنانة سوسن بدر، وأضافت خلال لقائه مع الإعلامية “شيرين سليمان”، ببرنامج “سبوت لايت”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”،: “مهرجان أسوان لأفلام المرأة في دورته السادسة مميز للغاية”.

وأشارت: “مصر تضم العديد من المهرجانات السينمائية مثل مهرجان أسوان لأفلام المرأة، ومهرجان الأقصر للسينما الأفريقية وتناقش العديد من القضايا”.

وكانت بسمة قد أصيبت بفيروس كورونا الشهر الماضي فور انتهاء تصوير مشاهدها في حكاية “واللي ما يشتري يتفرج” من الموسم الرابع لمسلسل “نصيبي وقسمتك” تاليف عمرو محمود ياسين والذى تم عرضه على قناة ON، وتعافت منه بعد خضوعها للعزل واتباع بروتوكول العلاج.

حكاية “واللي مايشتري يتفرج” عرضت ضمن حكايات مسلسل “نصيبي وقسمتك 4“، وأخرجها عصام نصار، ويشارك في بطولتها إلى جانب بسمة كلاً من إيهاب فهمي، محمد علي رزق، وهبة عبد الغني، وندى عادل، وصبري عبد المنعم ومصطفى حشيش وتامر ضيائي، مجموعه مميزه من النجوم الصاعدين منهم يوسف عمر ولبنى عزت وياسمين البشبيشي.

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