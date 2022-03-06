حمادة هلال يعلنها صريحة: أكره جدًا دوري في هذا الفيلم مع هذه النجمة!

كتب امير فتحي في الأحد 6 مارس 2022 08:51 مساءً - حلّ الفنان المصري حمادة هلال ضيفًا على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج “حبر سري” المذاع على قناة “القاهرة والناس” تم عرض الحلقة على جزئين وتحدث هلال في عدة موضوعات خلال الجزء الأول والثاني.

وقال الفنان حمادة هلال، إنه يعتبر كل خطوة في مسيرته الفنّية نقلة بالنسبة له، ذاكرًا أن فيلم «عيال حبيبة» من الأعمال التي حققت نجاحًا كبيرًا له.

وأضاف، خلال لقائه بالبرنامج، أنه يحب فيلم «عيال حبيبة» أكثر من «العيال هربت»، لذا اتجه إلى مرحلة أخرى ومنتج آخر، معقبًا: «مش بقل من صاحبي وأخويا مجدي الهواري لكن حسينا إننا لازم نبعد شوية وأتمنى أشتغل تاني مع مجدي لأنه أخويا».

حمادة هلال يكشف عن دوره الذي يكرهه

أما عن أفلامه التي ندم على تقديمها، فأوضح أنه لا يوجد عمل ندم على تقديمه، لكنه لا يحب الشخصية التي جسدها في فيلم «مستر أند ميسز عويس»، بجانب الفنانة (بشرى)، وعرض في عام 2012، وتابع أنه كان لا يريد المبالغة في الدور، ولكن هناك من أقنعه بالدور، ولكنه لا يحب الشخصية ولا يقم بمشاهدتها عند عرضها على التليفزيون.

ورد على سؤال ما إذا كانت هناك أغنية له ندم على تقديمها، قائلا: «مسطول، أنا مش ندمت على قد منا شوفت بعنيا مشهد زمان إن ولد صغير بيغنيهالي وبيقول عيلة واطية ونصابة وباباه راح ضاربه قلت الراجل ده عنده حق فعلا».

وذكر أنه بعد هذا الموقف غير كلمات الأغنية إلى ألفاظ أخرى في الحفلات، مثل «عيلة مليانة طيابة»، رغم سعادته بالنجاح الذي حققته الأغنية، مضيفًا أنه لم يندم على الأغنية كلها، لأنها تليق في السياق الدرامي، لكنه لا يصح غناؤها في الأفراح.

“عيش بشوقك” تشعل أزمة بين تامر حسني وحمادة هلال.. والشاعر يرد

من ناحية أخرى، فجر المطرب المصري حمادة هلال مفاجأة كبرى، خلال الحلقة حينما كشف عن كون أغنية “عيش بشوقك” التي قدمها الفنان المصري تامر حسني وحققت نجاحًا كبيرًا هي أغنيته في الأساس.

وفي لقاء تلفزيوني تحدث حمادة هلال عن الأمر للمرة الأولى، مشيرًا إلى كونه عمل على الأغنية مع الشاعر والملحن لستة أشهر كاملة، ولكنه وقت مرض والدته الراحلة انشغل معها ليكتشف بعدها أن الثنائي ذهبا بالأغنية لتامر حسني وأنهيا كافة الأمور معه، وهو ما أصابه بالحزن والضيق، خاصة وأن مجهودًا كبيرًا بذله بالأغنية.

كما أوضح أنه تواصل مع الجميع بالإضافة إلى الزميل الذي ذهبت إليه الأغنية، ويقصد تامر حسني دون أن يذكر اسمه صراحة، ولكن في النهاية لم يتغير شيء.

وأكد أن الله عوضه عما حدث معه، حيث قدم في نفس التوقيت أغنية “اشرب شاي” بصحبة أوكا زوج الفنانة مي كساب، وحققت نجاحا كبيرا وتحولت لإعلان تجاري.

وأمام كلمات حمادة هلال، خرج الشاعر بلال سرور صاحب أغنية “عيش بشوقك”، ليرد على ما ذكره هلال وذلك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“. وأشار إلى أنه والملحن تواصلا مع حمادة هلال كي يقوم بتجربة صوته على أغنية مهمة، وبالفعل حضر إليهم وأعجبته الأغنية كثيرا، ولكنه اختفى بعدها لفترة طويلة.

“وظل الشاعر والملحن يحاولان الوصول إلى حمادة هلال دون جدوى، رغم أنه يمارس مهام عمله بشكل طبيعي ويحيي الحفلات والأفراح ويسافر بشكل طبيعي، ولكنه لا يجيب على اتصالاتهم. فقررا بعدها أداء صلاة استخارة، وحينما علما أن المنتج هاني محروس يحضر لعمل مع تامر حسني، عرضا عليه الأمر، وقررا بالفعل أن يقدمها تامر حسني الذي سجلها وبدأ تصويرها”، بحسب رواية سرور.

ويتابع سرور الرد على “فيسبـوك” بالقول “وفي هذه الوقت ظهر حمادة هلال وأخبرهم أنه تواصل مع منتج لشراء الأغنية، وهو ما يعني أنه لم يكن يريد شراء الأغنية وكان ينتظر وجود منتج يتولى المهام المادية، وهو ما صدمهما وأخبراه أن الأغنية لم تعد متاحة، ولكنه ألح عليهما في الطلب، غير أنهما كانا التزما بكلمتهما مع تامر حسني وهاني محروس”.

وكشف الشاعر عن تواصل حمادة هلال مع تامر حسني، وأخبره بأمور غير صحيحة، ليستفسر تامر حسنـي عن الأمر، لكن الشاعر أوضح له حقيقة ما جرى، لينتهي الأمر باعتذارهم لحمادة هلال عن الأغنية وأنها لم تعد متاحة، غير أن الأمر ظل لأشهر يتحدث فيه الزملاء داخل الوسط الغنائي، وظل الشاعر الغنائي يحاول في كل مرة شرح القصة بتفاصيلها”.

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