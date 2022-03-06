شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة برفقة أهل الأقصر في ثالث أيام المهرجان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط الفنان محمود حميدة صورًا برفقة أهل الأقصر في ثالث أيام مهرجان الأقصر السنيمائي، حيث نشر الصور عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، وقال: "المدينة الجميلة أرضًا وشعبًا" بعد ظهوره على السجادة الحمراء برفقة حسين فهمي ومحيي إسماعيل.



محمود حميدة



محمود حميدة برفقة اهل الاقصر

وحضر العديد من نجوم الفن "مهرجان الأقصر للسنيما الافريقية" في دورته الحادية عشرة وكان اول الحاضرين الفنان الكبير محمود حميدة وفي رفقته حفيدة والنجم حسين فهمي وسلوى خطاب ومحي اسماعيل والإعلامية بوسى شلبى، والفنانين سلوى محمد على، وجيهان خليل، ومريم الخشت ومحمد إبراهيم يسرى وبسمة وسهر الصايغ وهبة عبد الغني والمخرج مجدي أحمد على.

ومهرجان "الأقصر للسينما الأفريقية" يقام من يوم 4 إلى 10 مارس واختار مجلس إدارته دولة أوغندا لتكون ضيف شرف الدورة 11، والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية ويرأس المهرجان السيناريست سيد فؤاد ومديرته المخرجة عزة الحسيني.