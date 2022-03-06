شكرا لقرائتكم خبر عن محيى إسماعيل: أنا طفل معاق ومتزوج عرفيًا من سيدة تعرفت عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محيى إسماعيل، عن زواجه عرفيًا وذلك خلال محاضرة "السيكو دراما فى السينما المصرية"، المقامة حاليًا ضمن فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، ويدير الندوة الكاتب الصحفى جمال عبد الناصر.

وقال محيى إسماعيل: "تعرفت منذ فترة على سيدة وتزوجت منها عرفيًا، والزواج العرفي ليس خطأ وقد يكون لظرف ما في حياتي تزوجت عرفيًا وأنا دائمًا عندى الفن رقم 1 فى حياتى".

وتابع : "كنت لمدة 50 سنة أرى عقد النفس البشرية وكل البشر معقدين وأنا واحد منهم ولكنى لست معقد بل طفل معاق ومن صغرى وأنا أدرس الفلسفة وكان لدى جزء من التأمل وأكتشفت أن الحروب جعلت البشرية كلها معقدة، وأن وسيلة الاتصال هي الموقف وليست اللغة، وقولت سأحاول تأسيس شئ عن عقد البشر، ووجدتهم 20 عقدة، قدمت منها 17 فى 17 فيلمًا بالسينما المصرية".

وأضاف محيى:" السيكودراما منهج في علم النفس وأنا كنت بخضع كل أدواري لهذا المنهج وأجسد كل الشخصيات على أسس هذه العقد البشرية، لأني وبقدم الشخصية على أسس علمية وبشكل ممنهج".

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يقام من 4 إلى 10 مارس، واختار مجلس إدارته دولة أوغندا لتكون ضيف شرف الدورة الـ 11، والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية ويرأس المهرجان السيناريست سيد فؤاد ومديرته المخرجة عزة الحسينى.