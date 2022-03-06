شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء حفل المطرب مسلم الأربعاء المقبل بسبب قرار إيقافه عن مزاولة المهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أصدر نقيب الموسيقيين هاني شاكر قرارًا بإلغاء حفل المطرب مسلم يوم الأربعاء المقبل، وذلك بسبب قرار إيقافه من مزاولة المهنة.

وجاء ذلك بناء على تعليمات النقيب العام الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية والمايسترو محمد أبو اليزيد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية والدكتور أحمد رمضان سكرتير عام النقابة ومنصور هندى رئيس لجنة العمل بالنقابة.

مسلم اسمه الحقيقي أحمد ولكن قصة اسم مسلم كانت بسبب أن والده أزهري فكان يريد تسميته مسلم ولكن والدته أرادت أن يكون اسمه أحمد فاتفقوا على أن يكون اسمه في شهادة الميلاد أحمد وما دون ذلك يكون اسمه مسلم، وقد بدأ مشواره الفني عام 2011 وكان يغني في الأفراح الشعبية، وبدأ المشوار الحقيقي عام 2014.

وكان ظهر المطرب مسلم في برنامج معكم التي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي ويذاع علي قناة CBC، وقال: "أغنية أتنسيت بدأت في كتابتها عام 2014، ثم تركتها فترة طويلة وكتبت أغان أخرى، وفي عام 2019 قررت الابتعاد عن الغناء بعد وفاة والدتى، ولكنني عدت مرة أخرى عام 2019، حتي جاءتني فرصة المشاركة في فيلم عروستي والتي رشحني لها محمد محسن جابر ، وطلبوا مني أغنيتين للفيلم وبعد مشاهدتي للفيلم أرسلت أغنيتين ولكنهم لم يقتنعوا بهما لدرجة كبيرة فأرسلت سبع أغنيات ليختاروا منها كان من ضمنهم "اتنسيت" التي أختاروها".