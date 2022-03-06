شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعى: هدى سلطان كانت معانا فى البيت فاطمة تعلبة وكنا بنخاف منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجعت الفنانة ناهد السباعى، ذكرياتها مع جدتها الراحلة الفنانة الكبيرة هدى سلطان، خلال ندوة توقيع كتاب "10 نساء في واحدة" عن هدى سلطان في إطار تكريمها بالدورة الحالية لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

وقالت ناهد السباعى: "فى البيت كانت فاطمة تعلبة بنخاف منها جدًا، بنحبها وبنحب طيبتها، حسيت بحبها أوى لما عملت حدثة عربية، وكانت كل يوم معايا، وكانت جدة تانية خالص غير اللى بنخاف منها كانت طيبة أوى".

وتابعت السباعى حديثها قائلة: "بالرغم من أدوار الإغراء اللى عملتها كانت دائما تقول أول ما الشمس تنزل لازم نرجع البيت، وندخله كانت جميلة أوى، وجدتى كانت مش بتحب تغنى فى الأفراح لكن أفراح العيلة غنت فيها كلها".

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يقام من 4 إلى 10 مارس، واختار مجلس إدارته دولة أوغندا لتكون ضيف شرف الدورة الـ 11، والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية ويرأس المهرجان السيناريست سيد فؤاد ومديرته المخرجة عزة الحسينى.



ندوة توقيع كتاب 10 نساء في واحدة عن هدى سلطان في إطار تكريمها بالدورة الحالية (9)



ندوة توقيع كتاب 10 نساء في واحدة عن هدى سلطان في إطار تكريمها بالدورة الحالية (10)



ندوة توقيع كتاب 10 نساء في واحدة عن هدى سلطان في إطار تكريمها بالدورة الحالية (11)



ندوة توقيع كتاب 10 نساء في واحدة عن هدى سلطان في إطار تكريمها بالدورة الحالية (12)



ندوة توقيع كتاب 10 نساء في واحدة عن هدى سلطان في إطار تكريمها بالدورة الحالية (13)



ندوة توقيع كتاب 10 نساء في واحدة عن هدى سلطان في إطار تكريمها بالدورة الحالية (14)



ندوة توقيع كتاب 10 نساء في واحدة عن هدى سلطان في إطار تكريمها بالدورة الحالية (15)



ندوة توقيع كتاب 10 نساء في واحدة عن هدى سلطان في إطار تكريمها بالدورة الحالية (16)



ندوة توقيع كتاب 10 نساء في واحدة عن هدى سلطان في إطار تكريمها بالدورة الحالية (17)



ندوة توقيع كتاب 10 نساء في واحدة عن هدى سلطان في إطار تكريمها بالدورة الحالية (18)



ندوة توقيع كتاب 10 نساء في واحدة عن هدى سلطان في إطار تكريمها بالدورة الحالية (19)



ندوة توقيع كتاب 10 نساء في واحدة عن هدى سلطان في إطار تكريمها بالدورة الحالية (20)



ندوة توقيع كتاب 10 نساء في واحدة عن هدى سلطان في إطار تكريمها بالدورة الحالية (21)



ندوة توقيع كتاب 10 نساء في واحدة عن هدى سلطان في إطار تكريمها بالدورة الحالية (22)



ندوة توقيع كتاب 10 نساء في واحدة عن هدى سلطان في إطار تكريمها بالدورة الحالية (1)



ندوة توقيع كتاب 10 نساء في واحدة عن هدى سلطان في إطار تكريمها بالدورة الحالية (2)



ندوة توقيع كتاب 10 نساء في واحدة عن هدى سلطان في إطار تكريمها بالدورة الحالية (3)



ندوة توقيع كتاب 10 نساء في واحدة عن هدى سلطان في إطار تكريمها بالدورة الحالية (4)



ندوة توقيع كتاب 10 نساء في واحدة عن هدى سلطان في إطار تكريمها بالدورة الحالية (5)



ندوة توقيع كتاب 10 نساء في واحدة عن هدى سلطان في إطار تكريمها بالدورة الحالية (6)



ندوة توقيع كتاب 10 نساء في واحدة عن هدى سلطان في إطار تكريمها بالدورة الحالية (7)



ندوة توقيع كتاب 10 نساء في واحدة عن هدى سلطان في إطار تكريمها بالدورة الحالية (8)











