شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مهرجان الأقصر: هدى سلطان فنانة عظيمة.. وكمال رمزى: صاحبة الأدوار المعقدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت ندوة توقيع كتاب "10 نساء فى واحدة" عن الفنانة الكبيرة الراحلة هدى سلطان في إطار تكريمها بالدورة الحالية لـ مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وحضرت الندوة حفيدتها الفنانة ناهد السباعى، ومؤلف الكتاب الناقد كمال رمزى وعزة الحسينى مدير المهرجان، ويدير الندوة الناقد رامى عبد الرازق.

وتحدثت عزة الحسينى، مدير المهرجان قائلة: "الفنانة هدى سلطان فنانة عظيمة نضجت عبر العقود ولعبت الأدوار الصعبة والمعقدة، والمنتجة ناهد فريد شوقى كانت مفروض تبقى معانا بس اعتذرت لظرف خاص، وفخورين بتكريم هدى سلطان فى مهرجان الاقصر فى دورته الحالية".

وقال الناقد كمال رمزى: "هدى سلطان وعلاقتها بأفلام المرأة القوية العنيفة عملت فيلم استثنائى فى السينما "امرأة فى الطريق"، إيه الجبروت ده والرونق العظيم ومفيش واحدة عملت الدور ده، جمالها ورونقها لأبعد درجات الحدود، ودورها فى مسلسل فاطمة تعلبة، من الأخر هى ست عظيمة".

يذكر أن مهرجان "الأقصر للسينما الأفريقية" يقام من 4 إلى 10 مارس واختار مجلس إدارته دولة أوغندا لتكون ضيف شرف الدورة 11، والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والٱثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية ويرأس المهرجان السيناريست سيد فؤاد ومديرته المخرجة عزة الحسينى.