شكرا لقرائتكم خبر عن غالية بنعلى تروى موقفا حدث لها مع نجل المخرج السنغالى جبرييل مامبيتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث تيمور، نجل المخرج السنغالى جبرييل مامبيتى خلال حفل توقيع كتاب "أمير الصعاليك" المقام حاليًا، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

وعلق تيمور مامبيتى قائلاً: "نجيب ساينا مؤلف الكتاب كتبه من وجهه نظره، والكتاب لا يوجد به شيء ناقص، وكل كتاب هو عمل لمؤلفه ويظل أى كتاب إضافة لمكتبة المعلومات عن جبريل مامبيتى".

من جانبها قالت الفنانة التونسية غالية بنعلى: "كنت بسأل تيمور وبقوله إن معرفش والدك هو مخرج بجد؟، رد عليا قالى: "لا هو شاعر وعجبنى الرد إن هو عشان شاعر وصادق وعنده الشغف ده بقى مخرج وحاجة كبيرة أوى وتيمور طول الوقت بيتكلم عن والده".

يذكر أن مهرجان "الأقصر للسينما الأفريقية" يقام من 4 إلى 10 مارس واختار مجلس إدارته دولة أوغندا لتكون ضيف شرف الدورة 11، والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والٱثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية ويرأس المهرجان السيناريست سيد فؤاد ومديرته المخرجة عزة الحسيني.