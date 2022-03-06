شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاده.. محطات فنية فارقة فى حياة محمد نجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى ميلاد الفنان الكوميدى محمد نجم، اليوم الأحد الموافق 6 مارس، والذى استطاع أن ينتزع الضحك من جمهوره الذى يشاهده ويحرص على حضور أعماله المسرحية، حيث اشتهر بإفيهاته الكوميدية التي قدمها خلال العديد من مسرحياته منها، "البلدوزر، اعقل يا مجنون، عبده يتحدى رامبو، النمر، واحد ليمون والتانى مجنون، الكدابين أوى، دول عصابة يابابا، الأونطجى"، بالإضافة إلى مسرحية "عش المجانين"، التي تعد علامة بارزة في مسيرته المسرحية والذى اشتهر خلالها بإفيه "شفيق يا راجل".

ورغم شهرة الفنان الكوميدى محمد نجم بالتمثيل سواء في السينما أو الدراما أو المسرح، إلا أن هناك عمل وحيد قام بتجربة الإخراج والتمثيل سويا بنفس الوقت، كما انه اصطحب ابنه شريف نجم للمشاركة في التمثيل بهذا العمل المسرحى الوحيد الذى قام بإخراجه بجانب التمثيل.





والمسرحية التي قام باخراجها الفنان محمد نجم تحمل اسم "عيطة عامل زيطة"، تدور أحداثها عن أحمد عيطة الذي يقوم بإقامة حفل كبير لاختيار وجوه شابة للتمثيل، ومن خلال رحلة اختياره نُشاهد الكثير من المواقف الكوميدية، وشارك في بطولتها بجانب محمد نجم، الفنانة عايدة رياض، والفنان عماد رشاد، والفنان فاروق فلوكس، وشريف ابن الراحل محمد نجم.





ورغم أن الفنان محمد نجم له العديد من المسرحيات الناجحة والتي اشتهر من خلالها، الا أن له العديد من الأفلام السينمائية التي حققت نجاحا أيضا، حيث بدأ مشواره السينمائي منذ عام 1986 م، وقدم حتى وفاته ما يقرب من 15 فيلم سينمائى وتليفزيونى.





حققت معظم هذه الأفلام نجاح بكير على المستوى الجماهيرى، اذ تعلق البعض بالعديد منها، ومن أبرز هذه الأفلام، مولد يا دنيا، البنت كبرت، من بلا خطيئة، صانع النجوم، أبدا لن أعود، قمر الزمان، احترسى من الرجال يا ماما، الكداب، الساعة تدق العاشرة، وانتهى الحب، بمبة كشر، حكايتى مع الزمان، حياة خطرة.



محمد نجم

وبرز اسم محمد نجم بعدما أسس مسرحه الخاص ببداية السبعينات، وقدم عشرات المسرحيات ومنها : البلدوزر، اعقل يا مجنون، عبده يتحدى رامبو، النمر ، واحد لمون والتانى مجنون ، الكدابين أوى ، دول عصابة يابابا ، الأونطجى، ومن أشهر مسرحياته عش المجانين التى اشتهر فيها بإيفيه "شفيق يا راجل"، وحققت نجاحاً كبيراً في الوطن العربي.