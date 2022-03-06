شكرا لقرائتكم خبر عن عرض عالمى أول وريد كاربت لفيلم "2 ميدان طلعت حرب" بمهرجان الأقصر للسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم الأحد 6 مارس، خلال فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الحادية عشرة، فيلم "2 ميدان طلعت حرب"، المشارك في مسابقة الفيلم الروائي الطويل، ويعرض في قصر ثقافة الأقصر، في الثامنة مساء.

ويعتبر فيلم "2 ميدان طلعت حرب" الفيلم المصري الوحيد المشارك في مسابقة الفيلم الروائي الطويل بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وأيضًا في عرضه العالمي الأول، وهو من إخراج مجدي أحمد علي، وبطولة عدد كبير من الفنانين منهم محمود قابيل، عبير صبري، سمير صبري، أحمد وفيق، سهر الصايغ، وأحمد مجدي، وشريف حلمي، وياسمين الخطيب، ومنة فضالي، ميدو عادل وشريف دسوقي وهو من تأليف هنزادة فكري، وإخراج، وتدور أحداثه حول حكايات مختلفة داخل أحد عمارات وسط البلد مع اختلاف الفترات الزمنية.

وسيخص للفيلم اليوم ريد كاربت لكل نجومه المتواجدين في المهرجان منهم عبير صبري وسهر الصايغ وشريف حلمي والمخرج الكبير مجدي أحمد علي، وسيعرض الفيلم بقاعة السينما بقصر ثقافة الأقصر.

يقام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، في الفترة من 4 إلى 10 مارس 2022، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، ومدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني، وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة ووزارة الخارجية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية.