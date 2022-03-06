شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة "ملف سرى" لـ هانى سلامة تعود من الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت أسرة مسلسل "ملف سرى"، للنجم هانى سلامة من محافظة الإسكندرية خلال اليومين الماضيين، حيث انتقل مخرج العمل إلى هناك وصور عدد من المشاهد الخارجية هناك، والتي استمرت يوم واحد، وعاد للقاهرة لاستكمال تصوير العمل المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل.

مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسى، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، ويشارك في بطولته إلى جانب هانى سلامة، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، شيرين، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.