أمينة خليل تكشف عن دورها ضمن مسلسلات رمضان 2022

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

نفت الفنانة أمينة خليل أن يكون مسلسلها القادم مع النجم أمير كرارة “العائدون”، يمثل الجزء الثاني من مسلسل النجم أحمد عز “هجمة مرتدة”، وأشارت إلى أنها تتوقع أن يتعاطف معها الجمهور عند عرض العمل ضمن المسلسلات المصرية لموسم رمضان 2022.

وأوضحت أمينة خليل في تصريحات تليفزيونية، قائلة إنها تقدم دور “نادين”، والجمهور سيتعاطف معها، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى تقديم شخصية مختلفة عن الأدوار السابقة التي قدمتها في أعمالها السابقة.

وتابعت قائلة إن مسلسل العائدون ليس الجزء الثاني من مسلسل “هجمة مرتدة”، الذى قدم في رمضان الماضي من بطولة أحمد عز وهند صبري، والشخصية التى تقدمها صعبة جداً، وتواصل التصوير بشكل يومي، وصور فريق العمل العديد من مشاهد الأكشن في الأردن ومن المقرر السفر إلى دولة بلغاريا الأيام المقبلة لتصوير عدد من مشاهد الأكشن هناك.

ومسلسل العائدون مستوحى من أحداث حقيقية حدثت فى الفترة من 2018 وحتى 2020، ولها علاقة بمتغيرات كثيرة في المنطقة العربية، وكيف تتعامل الدولة المصرية مع التهديدات التي تعرضت لها في هذه المرحلة.

وكانت آخر أعمال أمينة خليل، مسلسل “خلى بالك من زيزى” فى رمضان الماضي، وتدور أحداثه حول مأساة عائلية واجتماعية تعيشها شابة مختلفة، تعانى من الانفعالية الزائدة وعدم القدرة على ضبط أعصابها، وتخوض رحلة للتصالح مع نفسها وعائلتها والمجتمع.