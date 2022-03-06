بعد إعلان خبر وفاته .. إياد داوود يتصدر التريند والجمهور يستذكر زميله الراحل ” عمرو سمير “

كتب امير فتحي في الأحد 6 مارس 2022 03:50 مساءً - أثار خبر وفاة المذيع والفنان ” إياد داوود ” صدمة لدى الجمهور منذ إعلان الخبر مساء يوم أمس السبت خاصة لدى جمهور برنامج ” شبابيك ” الذي ظهر به في بداية مسيرته المهنية وكان من مقدميه .

حيث أشار المتابعون إلى أن إياد داوود لحق بزميله المذيع الراحل ” عمرو سمير ” الذي كان يشاركه في تقديم البرنامج ووافته المنية أيضا بشكل مفاجئ عام 2017 عن عمر ناهز 33 عاما .

وانهالت تعليقات المتابعين بالدعوات لإياد داوود وعمرو سمير بالرحمة والمغفرة .. فيما تحدث البعض عن ذكرياته مع برنامج شبابيك الذي حقق نجاحا وجماهيرية كبيرة في فترة عرضه على شاشة قناة دريم .

وكانت قد انطلقت الحلقة الأولى من البرنامج في عام 2005 .. وهو أول برنامج يقدمه مذيعون شباب ونجح نجاحا فى موسمه الأول وكان يقدمه إياد داوود وسلمى صباحى وهبة شعير وعمرو سمير .

ورحل عن عالمنا إياد داوود عن عمر ناهز ال 39 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية منذ فترة والتي نقل على إثرها إلى المستشفى .. وتم تشييع جنازته منذ قليل عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود .

وقدم الممثل الراحل خلال مسيرته الفنية عددا من الأعمال المسرحية وصلت لـ 15 عملاً مسرحياً .. كما شارك في عدة أعمال تليفزيونية أبرزها : “الداعية” و “الثمن” و “فض اشتباك” وكان آخرها مسلسل “شديد الخطورة” .