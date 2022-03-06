” سارة صبري ” حفيدة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة تحتفل بزفافها

كتب امير فتحي في الأحد 6 مارس 2022 02:57 مساءً - احتفلت حفيدة الفنان المصري ” عبد الرحمن أبو زهرة ” البلوجر ” سارة صبري ” بحفل زفافها يوم أمس السبت . وشاركت سارة صبري متابعيها عبر حسابها على إنستجرام بمجموعة من الصور من جلسة التصوير الخاصة بحفل الزفاف . وكتبت حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة في تعليقها على الصور : ” تزوجت من أعز أصدقائي مروان ” . يذكر أن سارة صبري هي بلوجر شهيرة تهتم بعالم الموضة والأزياء .. كما تقدم مجموعة فيديوهات عبر قناتها على اليوتيوب عن حياتها ويومياتها مع أسرتها .

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