شاهد .. طفل فيلم ” واحد من الناس ” يحتفل بخطوبته

كتب امير فتحي في الأحد 6 مارس 2022 02:57 مساءً - احتفل الممثل الشاب ” أحمد عنان ” بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني في حفل بسيط أقيم في وسط أجواء عائلية .

وشارك أحمد عنان عبر حسابه على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري مجموعة من الصور من حفل خطوبته والتي ظهر بها برفقة عروسه .

كما ظهرت في إحدى الصور شقيقته الممثلة الشابة ” رضوى عنان ” وِأشار في تعليقه عليها إلى وجه الشبه بينها وبين خطيبته .

فكتب أحمد عنان مازحا : ” أختي وخطيبتي .. مش خطيبتي وخطيبتي أكيد ” .

يذكر أن الممثل أحمد عنان كان قد بدأ حياته الفنية وهو في عمر 4 سنوات من خلال مشاركته في فيلم “واحد من الناس” .

وشارك بعد ذلك في العديد من الأعمال الدرامية مثل “يوميات ونيس وأحفاده” و “الخواجة عبد القادر” و “سرايا عابدين” و “ذات” و “ولاد ناس” و “لمس أكتاف” و “قوت القلوب” .