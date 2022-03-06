حسين فهمي مكرمًا في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.. “إنجاز العمر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كرم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الممثل المصري حسين فهمي بجائزة “إنجاز العمر” في افتتاح دورته الحادية عشرة التي انطلقت مساء الجمعة في جنوب مصر.

وقال فهمي بعد تسلمه التكريم “إقامة مهرجان يمثل السينما الأفريقية في هذه المدينة العظيمة، الأقصر، شيء عظيم ونفتخر به، نفتخر أننا في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، سواء كانت كورونا من قبل والآن الحروب التي نشهدها، نواصل إقامة هذا المهرجان سنة بعد سنة”.

كما كرم المهرجان في الافتتاح الممثلة الجزائرية بيونة والمخرجة أبولين تراوري من بوركينا فاسو والممثل المصري عمرو سعد الذي غاب عن الحفل وتسلم التكريم ابنه رابي.

كانت فعاليات الافتتاح بدأت بعد غروب الشمس على ضفاف النيل وسط أجواء كرنفالية بمشاركة فرقة الأقصر للآلات الشعبية التي صاحبت ضيوف المهرجان من مقر إقامتهم إلى قاعة المؤتمرات حيث مراسم الحفل.

وقال السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان “عقد ثان من عمر المهرجان يبدأ اليوم.. أشعر أن المهرجان كبر ويحتاج إلى نقلات أكبر ودعم أكثر”.

وأضاف “أربعون بالمئة من الأفلام هذا العام تعرض عالميا للمرة الأولى كما أن البرنامج حافل بالأنشطة الموجهة للجمهور المحلي الذي هو أكبر داعم للمهرجان”.

ترفع الدورة المستمرة حتى العاشر من مارس آذار شعار “إعادة اكتشاف مصر” وينظم المهرجان ندوة موسعة ضمن برنامج فعالياته تحت هذا العنوان لمناقشة كيفية دعم وتسهيل تصوير الأعمال السينمائية الأجنبية في مصر.

ويهدي المهرجان هذه الدورة لروح الممثلة والمطربة المصرية هدى سلطان (1925-2006) وروح الممثل المصري محمود مرسي (1923-2004) وروح المخرج المغربي محمد إسماعيل (1951-2021) وكذلك المخرج السنغالي جبريل ديوب مامبيتي الذي تحمل الدورة اسمه.

يتنافس على جوائز المهرجان 45 فيلما ضمن أربع مسابقات هي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة وتضم عشرة أفلام ومسابقة الأفلام القصيرة التي تضم 15 فيلما ومسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة التي تضم 11 فيلما ومسابقة “دياسبورا” لأفلام المخرجين الأفارقة المقيمين خارج القارة وتضم تسعة أفلام.

كما يعرض المهرجان ستة أفلام خارج المسابقة الرسمية من مصر والسودان وأوغندا وبوركينا فاسو إضافة إلى خمسة أفلام من أحدث إنتاجات السينما المصرية.

وبجانب العروض السينمائية والندوات يقيم المهرجان، الذي تنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، عشر ورش تدريب متخصصة لأبناء الأقصر في الإخراج والتمثيل إضافة إلى تنظيم ثلاثة معارض فنية متنوعة.