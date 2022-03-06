وسط بكاء أصدقائه وأقاربه .. تشييع جنازة إياد داود من مسجد مصطفى محمود (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- زياد أحمد:

أقيمت منذ قليل، جنازة الفنان الشاب إياد داود، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس السبت، عن عمر يناهز 39 عاما، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وحضر الجنازة الكاتب إبراهيم منصور، والفنان محمود عزازي، وظهر الكاتب خالد داود وهو يتلقى العزاء في وفاة شقيقه الأصغر.

إياد داوود من مواليد 1983، وهو شقيق الكاتب خالد داود، تخرج في الجامعة الأمريكية، ودرس التمثيل المسرحي، وقدم في بداية مسيرته المهنية برنامج "شبابيك" مع الإعلامي الراحل عمرو سمير، على شاشة دريم.

قدم "إياد" خلال مسيرته الفنية عددا من الأعمال المسرحية وصلت لـ 15 عمل مسرحي، كما شارك في عدة أعمال تليفزيونية أبرزها: "الداعية"، و"الثمن"، و"فض اشتباك".

كان آخر أعماله التليفزيونية مسلسل "شديد الخطورة" والذي عرض على منصة شاهد العام الماضي، بطولة أحمد العوضي.